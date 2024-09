به عنوان بخشی از کمپین Green Game Jam 2024: Play for Green، بازی PUBG Mobile محتوای جدیدی از جمله دو نقشه جدید در حالت World of Wonder معرفی کرده است.

توسعه‌دهندگان PUBG Mobile با همکاری پروفسور مارک مسلین، اقلیم‌شناس، به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که دنیای این بازی پس از ۱۰۰ سال تغییرات اقلیمی چگونه خواهد بود. نتیجه این همکاری، خلق دو نقشه جدید به نام‌های Ruins of Erangel: Sandstorm و Exploration در حالت World of Wonder بوده است.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

این نقشه‌ها به بازیکنان نشان می‌دهند که تغییرات اقلیمی چگونه می‌تواند به جهان آسیب برساند و شامل عناصر مختلفی همچون طوفان‌های شنی مهیب، درختان خشکیده و افزایش سطح آب دریاها هستند.

در نقشه Ruins of Erangel: Sandstorm، بازیکنان باید در حالی که طوفان شنی منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به جستجوی تجهیزات پزشکی بپردازند و بازیکنی که زمان بیشتری زنده بماند، برنده بازی خواهد بود. در نقشه Ruins of Erangel: Exploration، بازیکنان یک تجربه منحصربه‌فرد در پیش دارند که در آن داستانی درباره تاثیرات تغییرات اقلیمی روایت می‌شود.

آیتم‌های جدید در حالت WOW

جهت ترویج بحث پیرامون تغییرات اقلیمی، آیتم‌های جدیدی با تم Play for Green به حالت World of Wonder اضافه شده‌اند. این آیتم‌ها شامل دو گونه گیاهی در معرض انقراض (درخت بائوباب و درخت ردوود کالیفرنیا)، یک افکت جدید برای Blue Zone، لوگوی Green Game Jam و قابلیت شخصی‌سازی مکعب آب یا همان Water Cube هستند.

رویداد Run for Green در PUBG Mobile

PUBG Mobile یک رویداد ویژه با نام Run for Green برای حالت‌های کلاسیک بازی طراحی کرده است. به این صورت که مسافت دویدن بازیکنان در طول این رویداد جمع‌آوری می‌شود و هنگامی که مجموع مسافت‌های دویدن همه بازیکنان به سطوح یا اهداف تعیین شده برسد، تیم سازنده این دستاوردها را به پروژه‌های بین‌المللی حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، مشارکت بازیکنان در این رویداد باعث می‌شود که کمک‌های واقعی به پروژه‌هایی که در زمینه حفاظت از محیط زیست و گونه‌های در حال انقراض کار می‌کنند، صورت گیرد.

علاوه بر این، به عنوان بخشی از رویداد Run for Green بازیکنان می‌توانند یک منطقه جدید را در حالت Home باز کنند. این منطقه یک باغ است که توجه پلیرها را به ۵ گونه گیاهی در حال انقراض در دنیای واقعی جلب می‌کند.