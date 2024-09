جیمز کامرون به تازگی بیان کرده که فیلمی سینمایی بر اساس کتاب Ghosts Of Hiroshima خواهد ساخت.

به تازگی آشکار شده که کارگردان برنده جایزه اسکار یعنی جیمز کامرون حق ساخت فیلم بر اساس کتاب Ghosts Of Hiroshima از چارلز پلگرینو را به دست آورده، کتابی که هنوز به چاپ نرسیده است و به دنبال آن است تا در اولین فرصت، اثری سینمایی بر اساس آن بسازد.

کارگردان جیمز کامرون که در حال حاضر در حال ساخت مجموعه فیلم‌های Avatar است، متعهد شده است که از این کتاب و همچنین دیگر کتاب این نویسنده یعنی کتاب Last Train From Hiroshima محصول سال ۲۰۱۵ میلادی به عنوان مبنایی برای فیلم بعدی خودش استفاده کند، آن هم وقتی که ساخت فیلم‌های «آواتار» به اتمام رسید.

جیمز کامرون آشکار کرده که این دو کتاب غیرداستانی به یک فیلم سینمایی تبدیل خواهند شد و همین نیز این پروژه را به اولین پروژه جیمز کامرون پس از فیلم Titanic در سال ۱۹۹۷ میلادی تبدیل کند که جزوی از مجموعه فیلم‌های «آواتار» نیست.

این اثر سینمایی در حال توسعه توسط جیمز کامرون Last Train From Hiroshima نام خواهد داشت و این در حالی است که کتاب دوم چارلز پلگرینو به نام Ghosts of Hiroshima قرار است در سال ۲۰۲۵ میلادی به چاپ برسد که همزمان با هشتادمین سالگرد بمباران هیروشیما در سال ۱۹۴۵ است.

منبع: deadline