رئیس شبکه اچ‌بی‌او به تازگی بازه زمانی پخش فصل دوم سریال The Last of Us را تأیید کرده است.

رئیس شبکه اچ‌بی‌او یعنی کسی بلویز پس از رویداد امی ۲۰۲۴ مصاحبه کرده و در میان صحبت‌های خودش نیز به بازه زمانی پخش سریال بسیار تحسین شده و همچنین اقتباسی از مجموعه بازی‌های «آخرین بازمانده از ما» اشاره کرده است، سریالی که طرفداران مشتاقانه منتظر فصل دوم آن هستند.

اگرچه کسی بلویز به طور دقیق تاریخی را برای پخش فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» اعلام نکرده است اما تأیید کرده که این سریال و همچنین سریال The White Lotus قرار است در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۵ میلادی پخش شوند تا بتواند برای مراسم امی سال آینده میلادی واجد شرایط باشند.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Emmy Awards, HBO, The Last Of Us

منبع متن: gamefa