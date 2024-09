نگرانی طرفداران فیلم ben 10 به واقعیت تبدیل شد

۱۳ سال پیش سایت و مجله‌ی Variety در مورد ساخت فیلم Ben 10 لایو اکشن گزارشی انجام داده بود و هنوز هیچ خبر جدیدی در مورد آن منتشر نشده است.

طرفداران با وجود همه‌ی این بی‌خبری‌ها تسلیم نشده بودند و باور داشتند که در نهایت منتشر خواهد شد. هر چند، الان نوبت به آن رسیده تا از این عنوان خداحافظی کنیم. فیلمی که سال‌ها پیش معرفی شده بود اینک تایید شده که دیگر در پروسه‌ی ساخت قرار ندارد. استیو ریچاردز پیش از این مسئولیت تهیه‌کنندگی این پروژه را به عهده داشت. استودیوی Warner Bros نیز در ساخت آن همکاری می‌کرد. ریچاردز به تازگی در مراسم فرش قرمز تبلیغ پروژه‌ی اخیر خود، با نام Killer’s Game، حاضر شد. این فیلم اکشن ستارگان سری Guardians of the Galaxy، دیو باتیستا و پام کلمنتیف، را در خود خواهد داشت. در مراسم افتتاحیه، سایت The Direct از ریچاردز در مورد عنوان سینمایی Ben 10 و احتمال ساخت آن سوال پرسید. جواب او به این صورت بود که:

باید اعتراف کنم که صفحه‌ی IMDB من به یک به روزرسانی سریع نیاز دارد. نه. شرایط به این صورت بود که زمانی که جوئل سیلور و من در حال کار کردن روی این عنوان بودیم، حق تولید آن را داشتیم. این حق تولید متاسفانه منقضی شد… اما بالاخره یه کسی آن را می‌سازد، درست است؟

اگر صنعت هالیوود به یک چیز معروف شده باشد، از بین بردن و کنسل شدن پروژه‌هایی‌ست که طرفداران بی‌‍صبرانه منتظر آنها هستند. برخی اوقات، آنها تا حدی باورنکردنی نزدیک لحظه‌ی عرضه هستند. بحث اینجاست که فقط چون چیزی می‌تواند ساخته شود به این معنا نیست که باید ساخته شود. حدث ریچاردز در مورد ساخته شدن فیلم Ben 10 به دست شخصی دیگر اشتباه نمی‌کند. این اثر اگر درست ساخته شود، همچون سریال خود، بسیار موفق خواهد بود. پیش از این شنیده بودیم که شان مندز و بابی موینیهان در این پروژه حضور خواهند داشت. متاسفانه با خبر تایید کنسل شدن این اثر، دیگر امیدی به مشاهده‌ی این بازیگران در جهان Omniverse وجود ندارد.

منبع: Collider