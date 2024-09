تریلر جدیدی برای انیمیشن سینمایی Dog Man منتشر شده است، انیمیشنی که محصولی از استودیو دریم‌ورکس است.

جدیدترین انیمیشن اقتباسی از استودیو انیمیشن سازی دریم‌ورکس، انیمیشن سینمایی Dog Man است که حالا کمپانی یونیورسال اولین تریلر رسمی را برای آن منتشر کرده که در ادامه می‌توانید این تریلر را مشاهده یا دانلود کنید، تریلری که زمان اکران این انیمیشن را نیز مشخص می‌کند.

استودیو انیمیشن سازی دریم‌ورکس که سابقه ساخت فرنچایزهای بسیار محبوبی همچون مجموعه Kung Fu Panda، مجموعه How to Train Your Dragon و مجموعه The Boss Baby را در کارنامه خودش دارد، اقتباسی را از مجموعه داستان‌های پرفروش Dog Man از مجله نیویورک تایمز ساخته دیو پایلکی ساخته است.

این انیمیشنی برای کودکان است و داستان یک نیمه سگ و نیمه انسان را دنبال می‌کند که قسم خورده تا مسئول محافظت باشد و با جدیت بسیار زیادی به دنبال یک گربه تبهکار به نام پیتی است. صداپیشه‌‎های این انیمیشن سینمایی نیز شامل پیت دیویدسون، لیل ری هاوری، آیلا فیشر، پاپی لیو، اسفتن روت و ریکی جرویس است.

این انیمیشن سینمایی یک انیمیشن کودکانه بسیار جذاب و پر جنب و جوش به نظر می‌رسد و قادر است که توجه کودکان زیادی را به خودش جلب کند. علاوه بر تریلری که در بالا مشاهده می‌کنید، پوستری نیز برای این اثر منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

انیمیشن سینمایی Dog Man به کارگردانی پیتر هستینگز قرار است در تاریخ ۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران شود.

