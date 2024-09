تریلر مستند ساخت STALKER 2 منتشر شد

ایکس باکس و استودیوی GSC Game World تریلر مستند ساخت بازی STALKER 2: Heart of Chernobyl را منتشر کردند. این مستند روند ساخت عنوان مذکور طی دوره جنگ روسیه و اوکراین را روایت می‌کند. طبق جزئیات منتشر شده، این مستند که War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 نام دارد، در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۴ […]