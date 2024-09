تصاویر جدیدی از انیمیشن سریالی Tomb Raider: The Legend of Lara Croft منتشر شدند

به تازگی تصاویر جدیدی از انیمیشن سریالی مورد انتظار Tomb Raider: The Legend of Lara Croft منتشر شده‌‌اند. درحالی که کمتر از یک ماه با انتشار انیمیشن سریالی Tomb Raider: The Legend of Lara Croft فاصله داریم، مجله Entertainment Weekly تصاویر جدیدی از این اثر را منتشر کرده است. نتفلیکس برای اولین بار در ژانویه […]

تصاویر جدیدی از انیمیشن سریالی Tomb Raider: The Legend of Lara Croft منتشر شدند ارشیا امیری ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸

به تازگی تصاویر جدیدی از انیمیشن سریالی مورد انتظار Tomb Raider: The Legend of Lara Croft منتشر شده‌‌اند. درحالی که کمتر از یک ماه با انتشار انیمیشن سریالی Tomb Raider: The Legend of Lara Croft فاصله داریم، مجله Entertainment Weekly تصاویر جدیدی از این اثر را منتشر کرده است. نتفلیکس برای اولین بار در ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرد قصد ساخت یک انیمیشن از فرنچایز Tomb Raider در دو فصل را دارد و ساخت آن را به استودیو Powerhouse Animation سپرد، این استودیو ساخت انیمیشن‌‌های تحسین شده‌‌ای مانند Castlevania و Blood of Zeus را نیز در کارنامه خود دارد. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال Lara croft, netflix, Tomb raider, Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft منبع متن: gamefa