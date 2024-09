The Elder Scrolls V: Skyrim، بدون شک یکی از بهترین بازی‌های RPG‌ است که تاکنون در تاریخ بازی‌های ویدئویی تولید شده. حتی بسیاری آن را لایق بهترین عنوان نقش‌آفرینی در صنعت بازی نیز می‌دانند. بنابراین جای تعجب ندارد اگر انتظارات زیادی که طرفداران از Elder Scrolls 6 به‌عنوان دنباله Skyrim دارند، بیش از آن چیزی […]

The Elder Scrolls V: Skyrim، بدون شک یکی از بهترین بازی‌های RPG‌ است که تاکنون در تاریخ بازی‌های ویدئویی تولید شده. حتی بسیاری آن را لایق بهترین عنوان نقش‌آفرینی در صنعت بازی نیز می‌دانند. بنابراین جای تعجب ندارد اگر انتظارات زیادی که طرفداران از Elder Scrolls 6 به‌عنوان دنباله Skyrim دارند، بیش از آن چیزی باشد که این بازی بتواند ارائه دهد. توسعه‌دهنده سابق استودیوی Bethesda، بروس نسمیت (Bruce Nesmith)، اعتقاد دارد که برآورده‌ کردن انتظارات برای این RPG مورد انتظار، تقریباً غیرممکن است. البته او همچنین پیش‌بینی می‌کند که Elder Scrolls 6، یک بازی شگفت‌انگیز خواهد بود. در مصاحبه اخیر خود با Kiwi Talkz در مورد بازی آینده Elder Scrolls، نسمیت گفت طرفدارانی که منتظر خرید این بازی هستند و تا کنون بیش از ده سال برای آن صبر کرده‌اند، آن‌قدر توقع بالایی دارند که برآورده‌ کردن آنها تقریباً غیرممکن خواهد بود. لازم به ذکر است که نسمیت روی بازی‌هایی مانند Fallout و Starfield کار کرده و طبق تجربه خود، بر این باور است که هر زمان Elder Scrolls بعدی منتشر شود، با تمام بازی‌های قبلی بتسدا مقایسه خواهد شد. بتسدا به خاطر عناوین درخشانی که در کارنامه خود دارد، با مشکل بزرگی به نام انتظارات طرفداران مواجه شده است. در عین حال، نسمیت اعتقاد دارد که علی‌رغم عدم توانایی بتسدا در برآورده‌ کردن انتظارات، Eder Scrolls 6 بدون شک همچنان یک بازی شگفت‌انگیز خواهد بود. Nintendo Switch ، PC ، PlayStation 3 & old ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، VR ، Xbox 360 ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Bethesda, Elder Scrolls, Microsoft, The Elder Scrolls, The Elder Scrolls 5: Skyrim, The Elder Scrolls VI

منبع متن: gamefa