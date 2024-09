ساخت بازی Project T که در دنیای Dead by Daylight قرار داشت، لغو شد

شرکت Behaviour Interactive اعلام کرد که توسعه بازی اسپین آف Dead by Daylight به نام Project T متوقف شده است.

این بازی که در ماه می معرفی شد، یک شوتر کو-آپ ۱ تا ۴ نفره PVE بود که بازیکنان را در نقش گروهی از شخصیت‌ها به نام Trespassers قرار می‌داد. این گروه در یک منطقه وسیع و ناشناخته از قلمرو The Entity به نام The Backwater به دام افتاده بودند.

بازی در مراحل اولیه توسعه توسط Midwinter Entertainment بود، استودیویی که در سال ۲۰۲۲ پس از انتشار اولین عنوانش، یعنی Scavengers توسط Behaviour Interactive خریداری شد. Behaviour در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، توضیح داد:

هنگامی که Project T را طراحی کردیم، می‌خواستیم بازیکنان در همان مراحل اولیه در توسعه بازی نقش داشته باشند و به همین دلیل برنامه‌ای به نام Insiders را ایجاد کردیم. این روش به ما امکان داد تا اعتبارسنجی اولیه‌ای بر طراحی و گیمپلی اصلی بازی داشته باشیم، کاری که معمولاً در مراحل بعدی تولید بازی اتفاق می‌افتد. پس از انجام پلی‌تست در ماه جولای، یک ارزیابی جامع داخلی از جنبه‌های تجاری و کلی محصول انجام دادیم. در حالی که تعدادی از بازیکنان از آنچه که تجربه کرده بودند راضی بودند، متاسفانه نتیجه این تحلیل‌ها چندان رضایت‌بخش نبود.

با قلبی اندوهگین اعلام می‌کنیم که Project T لغو شده است. از شما برای حمایتی که در طول این مسیر از ما داشتید، سپاسگزاریم.

بازی دیگری از اسپین‌آف‌های Dead by Daylight به نام The Casting of Frank Stone در اوایل ماه سپتامبر برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر شد. این بازی ترسناک تک‌نفره سینمایی با همکاری استودیوی بریتانیایی Supermassive Games (سازنده عناوینی مانند Until Dawn و The Dark Pictures Anthology) و Behaviour Interactive ساخته شده است.