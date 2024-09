شرح خط داستانی جدید بخش زامبی Call of Duty

در این مطلب قصد داریم خط داستانی The Dark Aether که با بازی Call of Duty Black Ops Cold War آغاز شد را توضیح دهیم. داستان کلاسیک زامبی سری Call of Duty که با World at War آغاز شده بود، در سال ۲۰۱۸ و با بازی Black Ops 4 پس از ۱۰ سال به پایان […]

