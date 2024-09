به تازگی پوستری برای فیلم سینمایی Fairest of Them All منتشر شده که در آن، شاهدخت‌های قاتل به نمایش گذاشته می‌شوند.

فیلم سینمایی Winnie the Pooh: Blood and Honey آغازگر یک برداشت عجیب و غریب و ترسناک بر اساس کاراکترهای محبوب و کلاسیک بود و حالا این فرنچایز سینمایی با آثار بیشتری در حال گسترش است که هر کدام از آن‌ها، داستان‌های خونین و ترسناکی از شخصیت‌های محبوب را روایت می‌کنند.

جدیدترین اثر ساخته شده در این سبک نیز فیلم سینمایی Fairest of Them All ساخته استودیو ITN است که در آن، شاهدخت‌های محبوب از داستان‌های کلاسیک به قاتلین خونین تبدیل می‌شوند. با اینکه هنوز اطلاعات چندانی از این اثر در دست نیست اما پوستری برای این اثر سینمایی منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

