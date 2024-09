تریلر جدیدی از فصل دوم انیمه سریالی Blue Lock منتشر شد

به تازگی تریلر جدیدی از فصل دوم انیمه سریالی Blue Lock منتشر شده است.

پس از اکران انیمه سینمایی Blue Lock: Episode Nagi، کمتر از یک ماه با فصل دوم انیمه سریالی Blue Lock فاصله داریم، به همین دلیل تریلر جدیدی از این اثر منتشر شده که در می‌‌‌توانید آن تماشا کنید.

انیمه سریالی Blue Lock، که اقتباسی از مانگایی با همین نام نوشته مونیوکی کانشیرو و یوسوکه نومورا است، روایت‌‌گر داستان گروهی از جوانان علاقه‌‌مند به فوتبال است که تلاش می‌‌کنند به تیم ملی ژاپن اضافه شوند. بااینکه این مسیر، ماجراجویی دشواری است، آنها مصمم هستند که به درجات بالایی در فوتبال برسند. وظیفه ساخت این انیمه سریالی نیز برعهده استودیو Eight Bit است، که توسعه انیمه‌‌های تحسین شده‌ای مانند That Time I Got Reincarnated as a Slime و The Fruit of Grisaia را در کارنامه خود دارد.

پخش فصل دوم انیمه سریالی Blue Lock از تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۴ مهر ۱۴۰۳) آغاز خواهد شد.

منبع: کامینگ‌سون