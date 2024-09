تیزری از انیمه the witcher sirens of the deep منتشر شد

در اطلاعیه‌ای که یک سال پیش درباره‌ی انیمه The Witcher Sirens of the Deep مشخص شد که این عنوان در اواخر سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد.

از آن تاریخ تاکنون نقشه‌‎های مربوط به این عنوان تغییر کرده و انیمه‌ی مذکور در تاریخ جدید ۱۱ ماه فوریه‌ی سال ۲۰۲۵ عرضه می‌شود. به تازگی، ما توانستیم طول تماشای فیلم را تایید کنیم. این اثر ۱ ساعت ۲۹ دقیقه خواهد بود. طول تماشای این انیمه از Nightmare of the Wolfe کمی طولانی‌تر است. داگ کاکل پیغامی ویژه و هیجان‌انگیز برای طرفداران گرالت را در کنار یک تریلر، منتشر کرد:

وقایع داستانی انیمه‌ی Sirens of the Deep میان اپیزودهای پنجم و ششم از فصل یک The Witcher رخ خواهند داد. داستان کوتاه آندژی ساپکوفسکی با نام A Little Sacrifice، نقطه‌ی الهام داستان Sirens of the Deep هستند. داگ کاکل باری دیگر مسئولیت صداپیشگی شخصیت گرالت از ریویا را به عهده خواهد داشت. پیش از این، کاکل نقش این کاراکتر را در بازی‌های استودیوی CD Projekt Red ایفا کرده بود. در همین حین، آنیا کالوترا و جوئی بیتی نیز نقش‌های ینیفر و جاسکیر را باری دیگر در جهان نتفلیکس‌ورس ایفا می‌کنند. کریستینا رن نیز صدای اسی دیون خواهد بود.

