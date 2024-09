تیزر جدیدی از فیلم ترسناک He Never Left منتشر شد

تیزر جدیدی از فیلم ترسناک He Never Left منتشر شد ارشیا امیری ۱۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰

کمپانی Dread به تازگی تیزر جدیدی از فیلم ترسناک He Never Left را منتشر کرده است. فیلم He Never Left روایت‌گر داستان یک خلافکار و نامزدش در هتل کوچکی است که به هدف‌‌‌های بعدی یک قاتل سریالی تبدیل شده‌‌اند. این قاتل سریالی که با نام Pale Face شناخته می‌‌شود، سال‌‌ها است که افراد محلی را به قتل می‌‌رساند. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ وظیفه کارگردانی و نگارش فیلمنامه He Never Left برعهده جیمز موریس بوده است که سابقه کارگردانی سریال The Witching Season را نیز در کارنامه خود دارد. از بازیگران این اثر می‌‌توان به جیمز استورم، چارلا بوچیچیو، هیلی نبکر و کالین کانینگهام اشاره کرد. He Never Left برای اکران در ماه نوامبر سال ۲۰۲۴ میلادی برنامه‌‌ریزی شده است. منبع: کامینگ‌سون

منبع متن: gamefa