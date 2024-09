ریمیک Star Wars Knights of the Old Republic همچنان در حال توسعه است + جزئیات بیشتر

استودیوی Saber Interactive تاکید کرده است که ریمیک عنوان Star Wars Knights of the Old Republic همچنان زیر نظر این توسعه‌دهنده مراحل ساخت خود را طی می‌کند.

این استودیو همچنین در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که پس از جدایی از Embracer Group، دور جدیدی از سرمایه‌گذاری را به دست آورده است که به آن اجازه می‌دهد تا به کار بر روی پروژه‌های متعدد، از جمله بازی مورد انتظار Star Wars Knights of the Old Republic Remake ادامه دهد.

Saber Interactive فاش کرد که دو شرکت Aleph Capital Partners و Crestview Partners سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این استودیو انجام داده‌اند. در حالی که تاریخ انتشار ریمیک Star Wars Knights of the Old Republic همچنان مشخص نیست، اما این بازی در کنار عناوینی مانند Jurassic Park Survival، John Carpenter’s Toxic Commando، Tempest Rising و موارد دیگر به عنوان بخشی از برنامه‌های آینده این توسعه‌دهنده ذکر شده است.

ریمیک Star Wars Knights of the Old Republic اولین بار در سال ۲۰۲۱ برای پلی استیشن ۵ و PC معرفی شد و از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه نمایش جدیدی از این بازی ارائه نشده است.