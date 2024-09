تریلر رسمی سریال tomb raider the legend of lara croft منتشر شد

شبکه‌ی استریمینگ نتفلیکس جدیدترین تریلر رسمی از سریال Tomb Raider the Legend of Lara Croft، که دنباله‌ای انیمیشنی برای داستان شخصیت اصلی آن است، را منتشر کرد.

داستان این سریال جدید روی وقایع پس از سه‌گانه‌ی آخر بازی‌های Tomb Raider تمرکز دارد. هیلی اتول مسئولیت صداپیشگی شخصیت لارا کرافت را به عهده خواهد داشت. سریال مذکور این ماجراجوی افسانه‌ای و قدرتمند را در بخش بعدی از داستان زندگی او دنبال می‌کند. پرده‌برداری و پیدا کردن اسرار باستانی، حرکت کردن و فرار از مکان‌های ترسناک و خارق‌العاده و گشتن معابد باستانی در این سریال دیده خواهند شد. آلن مالدونادو نقش زیپ و ارل بیلون نقش جونا را از بازی خواهند کرد.

خلاصه‌ی داستانی نتفلیکس به شرح زیر است:

سری Tomb Raider the Legend of Lara Croft درست پس از وقایع سه‌گانه‌ی بقای جهان بازی‌ها (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) رخ می‌دهد. لارا دوستان خود را ترک می‌کند تا ماجراجویی‌های تنهایی خطرناک‌تر و خطرناک‌تری را تجربه کند. هر چند زمانی که یک آرتیفکت چینی قدرتمند و خطرناک از امارت کرافت دزدیده می‌شود به خانه‌ی خود بازگردد. مسئول این سرقت، یک دزد با ارتباطی شخصی با لارا کرافت است. این تعقیب و گریز هیجان‌انگیز لارا را به ماجراجویی دور جهان و اعماق فراموش‌شده‌ی معابد پنهان می‌برد. اینجاست که لارا مجبور می‌شود با حقیقت خود رو در رو شود و تصمیم بگیرد چه قهرمانی می‌خواهد باشد.

Tomb Raider the Legend of Lara Croft توسط تاشا هوئو به شکل سریال اقتباس شده است. در همین حین، جوئی سالووی مسئولیت کارگردانی سری Tomb Raider The Legend of Lara Croft را به عهده دارد.