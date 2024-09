در سال ۲۰۰۸ کریستوفر نولان دست به اقتباسی از روی کاراکتر بتمن زد که در تاریخ سینما ماندگار شد.

نولان نه تنها فیلمی ابرقهرمان محور با جلوه‌های ویژه فوق‌العاده؛ بلکه برداشتی واقع‌گرایانه و دارک از روی کمیک‌بوک‌ها انجام داد که بعد‌ها هم شیوه ساخت او به شدت مورد استقبال قرار گرفت. اکنون پس از گذشت ۱۶ سال از ساخت و اکران فیلم «شوالیه تاریکی» فرصت خوبی است که باری دیگر از طریق دیالوگ‌های ماندگارش با آن خاطره بازی کنیم!

۲۰. «چرا انقدر جدی؟!»

بدون شک مهم‌ترین نقطه قوت فیلم The Dark Knight کاراکتر جوکر با نقش آفرینی افسانه‌ای هیث لجر فقید بوده است. خیلی کم لطفی است اگر بگوییم هیث لجر در این فیلم درخشید! او یک بازی جنون‌آمیز، فراموش نشدنی و جاودانه ارائه داد که پس از مرگ تراژیکش و به دنبال آن برنده شدن جایزه اسکار، بدون شک جایی دست نیافتنی و ابدی برای خود در تاریخ سینما دست و پا کرد و آخرین قاب‌های هیث لجر بر روی پرده جادویی، یکی از خاص‌ترین و اعجاب‌انگیز‌ترین قاب‌ها محسوب می‌شود. شخصیت پردازی جوکر در این فیلم، یک شخصیت پردازی فوق‌العاده، عمیق و چندلایه است که او را به یکی از بهترین ویلن‌های تاریخ سینما تبدیل می‌کند! به مرور در ادامه مقاله به ویژگی‌های مختلف کاراکتر جوکر و دلایل ماندگاری و حتی تازگی این ویلن -با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از اکران فیلم- اشاره خواهم کرد. اما احتمالا شما هم با من موافقید که بارزترین ویژگی جوکر، جنون و تمایز کامل او با دیگر افراد است.

سومین سکانس حضور جوکر در فیلم، سکانسی است که او یکی از خلافکاران شهر (که برای سر جوکر جایزه تعیین کرده بود) را متعجب می‌کند و در یک حرکت غافلگیرانه چاقو را در دهان او قرار می‌دهد و درباره دلیل گریم خود توضیح می‌دهد:

«میدونی چرا این زخم‌‌ها رو برداشتم؟ پدرم یه الکلی و یه معتاد بود! یه شب اون بیش از همیشه دیوونه شد و مامانم چاقوی آشپزخونه رو برداشت تا از خودش دفاع کنه. پدرم از این کار اون خوشش نیومد؛ حتی یه ذره! در حالی که من داشتم تماشاشون میکردم؛ چاقو رو زد به مامانم و حسابی می‌خندید! روش رو برگردوند طرف من و گفت:«چرا اینقدر جدی؟!» با چاقو اومد سمت من و گفت :«چرا اینقدر جدی هستی پسر؟!» تیغۀ چاقو رو گذاشت تو دهنم و گفت:«بذار یه لبخند رو این چهره بکشم..!»

به لطف نقش‌آفرینی بی‌نظیر هیث لجر،موسیقی متن و کارگردانی خوب نولان، این صحنه اولا تصویری بسیار ترسناک از جوکر ارائه می‌دهد که دیگر او را ویلنی بسیار تهدید‌آمیز به حساب آوریم و ثانیا کمی می‌توانیم با او همذات پنداری کنیم و کمی او را بفهمیم! تصویر ارائه شده در این صحنه، کاملا با ذات جوکرِ فیلم همخوانی دارد. او قصد دارد همه جا را به آشوب بکشاند و برایش قابل باور نیست که انسان‌ها چرا انقدر این دنیا را جدی گرفته‌اند!

Why So Serious?!