Warhammer 40K: Space Marine 2 دومین عرضه بزرگ امسال در اروپا را داشته است

با عبور از Dragon’s Dogma 2، Tekken 8 و Final Fantasy 7 Rebirth، بازی Warhammer 40K Space Marine 2 پس از Helldivers 2 توانسته موفق‌ترین بازی جدید امسال در اروپا شود.

Space Marine 2 عرضه فوق‌العاده‌ای سپری کرده است. این بازی توانسته بررسی‌های بسیار مثبت منتقدین و بازیکنان را در کنار عملکرد عالی بازی در استیم به دست بیاورد. اما این همه چیز نیست.

به گزارش کریستوفر درینگ (Christopher Dring)، طبق اطلاعات GSD بازی Warhammer 40K Space Marine 2 توانسته دومین عرضه موفق سال جاری در اروپا را داشته باشد. تنها بازی امسال که توانسته بهتر عمل کند، عنوان شوتر سوم‌شخص سونی یعنی Helldivers 2 است.

بازی Space Marine 2 تنها در این دو هفته توانسته دومین عرضه بزرگ امسال در اروپا را داشته باشد. این یعنی بازی پایین‌تر از Helldivers 2 و بالاتر از Last of Us 2: Remastered, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy VII: Rebirth, Tekken 8, F1 24, WWE 24, Star Wars Outlaws و Prince of Persia قرار گرفته است.