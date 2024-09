معرفی بازی prince of persia

بازی Prince of Persia: The Lost Crown از جدیدترین ساخته‌های یوبیسافت است که برخلاف نسخه‌های کلاسیک و ریبوت، توانسته با موفقیت فضای واقعی و جذاب‌تری از ایران باستان را به تصویر بکشد. این بازی با تمرکز بر گیم‌پلی مترویدوانیا و داستانی غنی، تجربه‌ای منحصربه‌فرد را به گیمرها ارائه می‌دهد. نگاهی به تاریخچه سری Prince of […]

پست گیمفا ۱۰:۰۹ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

منبع متن: gamefa