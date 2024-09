فیلم ۲۸Years Later با آیفون ۱۵ فیلمبرداری شده است

به تازگی اعلام شده است که فیلم مورد انتظار ۲۸Years Later، با آیفون ۱۵ پرو مکس فیلمبرداری شده است.

طبق گزارش Wired، فیلم ۲۸Years Later، که دنباله فیلم‌‌های ۲۸Days Later و ۲۸Weeks Later محسوب می‌‌شود، مراحل فیلمبرداری خود را با آیفون ۱۵ پرو مکس به اتمام رسانده است. این تصمیم با توجه به سابقه دنی بویل و آنتونی منتل منطقی است، زیرا آنها برای فیلم ۲۸Days Later از دوربین Canon XL-1 استفاده کردند. فیلمبرداری این اثر از ماه مه سال ۲۰۲۴ آغاز شد و در اواخر ماه ژوئیه به اتمام رسید اما طبق اعلام Wired، فیلمبرداری این اثر با استفاده از آیفون مخفی نگه داشته شده بود.