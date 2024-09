سازنده‌ی Cards Against Humanity، از ایلان ماسک و SpaceX شکایت کرد

شرکت سازنده بازی Cards Against Humanity، از ایلان ماسک و شرکت SpaceX او به دلیل آلوده کردن زمین‌های متعلق به این شرکت، شکایت کرده است. این هفته، شرکت سازنده بازی کارتی Cards Against Humanity اعلام کرد قصد دارد از ایلان ماسک و شرکت SpaceX شکایت کند. دلیل چیست؟ کمپانی Cards Against Humanity صاحب قطعه زمینی […]