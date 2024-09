دو بازیگر جدید به فیلم The Conjuring Last Rites اضافه شدند

فیلم The Conjuring Last Rites بازیگر فیلم‌های ایکس من، بن هاردی، و میا تاملینسون را به عنوان جدیدترین اعضای این اثر در کنار پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا قرار داده است. این فیلم که در سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد، قسمت نهم در فرنچایز عظیم The Conjuring است. داستان قسمت مذکور پایان داستان کارآگاه فراطبیعی […]