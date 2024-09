۱۴ بازی که انتظار داریم برای PS5 Pro بهینه و آپگرید شوند

افرادی که PS5 Pro را خریداری می‌کنند، انتظار دارند تعداد زیادی از بازی‌ها، مخصوصاً معروف‌ترین و پرطرفدارترین آن‌ها، برای این کنسول بهینه‌سازی شده باشند تا از خروجی بصری بهتر و روان‌تر لذت ببرند. امروز می‌خواهیم به ۱۴ بازی بپردازیم که انتظار داریم پچ PS5 Pro دریافت کرده و برای این کنسول کاملاً بهینه‌سازی و آپگرید شوند.

Black Myth: Wukong

Playstation ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

Black Myth: WuKong, Dragon Age: The Veilguard, Elden Ring, No Man’s Sky, PS5 Pro, Remnant 2, Rise of the Ronin, Silent Hill 2, Sony, Tekken 8

منبع متن: gamefa