ویدیو: از بازی شوتر اول شخص چینی The Defiant رونمایی شد

چینی‌ها پس از عرضه موفقیت‌آمیز عنوان اکشن نقش‌آفرینی Black Myth: Wukong از یک بازی شوتر اول شخص AAA جدید به نام The Defiant رونمایی کردند. داستان بازی The Defiant جنگ میان چین و ژاپن را در خلال جنگ جهانی دوم روایت می‌کند. این بازی قصد دارد رقیب بزرگی برای فرنچایزهای شناخته شده‌ای مانند Call of […]