اولین تصویر از فیلم in the lost lands منتشر شد

فیلم In the Lost Lands اثر جدیدی‌ست که از نویسنده‌‌ی Game of Thrones، جورج آر. آر. مارتین، با بازی دیو باتیستا و میلا جوویچ اقتباس خواهد کرد.

عنوان مذکور اولین تصویر و تاریخ انتشار خود را به دست آورد. پال دابلیو. اس. اندرسون مسئولیت کارگردانی این اثر را به عهده دارد. فیلم فانتزی مذکور از داستان کوتاهی با همین نام، که توسط نویسنده‌ی Game of Thrones (جورج آر. آر. مارتین) نوشته شده، اقتباس می‌کند. داستان این اثر روی ساحره‌‌ی قدرتمند، گری آلیس، تمرکز دارد. شکارچی مرموزی به نام بویس با گری آلیس همراه خواهد شد. این دو کاراکتر سفری به سوی سرزمینی پر از موجودات پلید و تاریک و دشمنان بی‌رحم را طی می‌کنند. هدف آنها به دست آوردن قدرتی جادویی است. دیو باتیستا و میلا جوویچ در لیست بازیگران In the Lost Lands و در نقش‌های اصلی حضور دارند.

Batista, George R. R. Martin, Milla Jovovich, باتیستا, دیو باتیستا

منبع متن: gamefa