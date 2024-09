تریلر جدید The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom گیم‌پلی آن را معرفی می‌کند

در این بازی بازیکنان شاهزاده زلدا را در سرزمینی کنترل خواهند کرد که توسط ریفت‌های مرموزی از هم پاشیده شده است. این بازی در ۲۶ (۵ مهر) به طور انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه می‌شود و سبک گرافیکی آن با نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی بازی Link's Awakening که در همان پلتفرم نیز موجود است مطابقت دارد. در حالی که تاریخ انتشار بازی نزدیک است اما هنوز اطلاعات زیادی در مورد بازی فاش نشده است. با این حال، طرفداران بدون شک مجذوب این اثر شده‌اند و این کنجکاوی با انتشار یک تریلر جدید شش دقیقه‌‌ای نیز بیشتر شده است. این تریلر به جزئیات برخی از مکانیک‌هایی که تا به حال دیده نشده از بازی و دنیای آن پرداخته است. تریلر نمایی از چهار منطقه‌ی مختلف یعنی صحرای گرودو، آب‌های جابل، آتشفشان الدین و تالاب‌های فارون را نشان می‌دهد که طرفداران می‌توانند در بازی در آن‌ها کاوش کنند. هر منطقه اتمسفر و ویژگی‌های خاص خود را دارد و در آنجا بازیکنان با قبایل محلی آشنا می‌شوند، با انواع دشمنان مبارزه می‌کنند و پژواک‌ یا اکوهای جدیدی را برای ساختن پیدا می‌کنند. همچنین مانند چندین بازی دیگر زلدا، بازیکنان در این نسخه نیز می‌توانند اسب سواری کنند. تریلر اشاره می‌کند که بازیکنان می‌توانند یک اسب نزدیک را صدا بزنند و اگر به پژواک carrot دسترسی داشته باشند، اسب بدون توجه به موقعیت قبلی‌اش روی نقشه به سمت شما می‌آید و این ویژگی مشابه اسب‌های لینک است. البته اسب‌ها تنها راه دور زدن نقشه در این بازی نیستند و نقاط سفر سریع با نام Waypoint در سراسر هایرول پراکنده خواهد بود و سفر در سراسر جهان بازی را بسیار آسان‌تر و سریع‌تر می‌کنند. بازیکنان می‌توانند در صورت تجهیز خود با اکسسوری‌ها و کاستوم‌های خاص یا نوشیدن اسموتی‌ها که می‌توانند با صحبت کردن با Business Scrub درست شوند، ویژگی‌های فیزیکی زلدا را بهبود بخشند و پاداش‌هایی را نیز دریافت کنند. او همچنین می‌تواند آیتم‌هایی با توانایی‌های منحصربه‌فرد را پیدا یا خریداری کند که این‌ها سفر او را آسان‌تر می‌کنند و به او امکان دسترسی به اتاق‌ها و مناطق خاصی را می‌دهند. یکی از قابلیت‌های نمایش داده شده در تریلر قابلیت بایند (Bind) است. قابلیت بایند در این بازی شبیه به قابلیت مگنسیس (Magnesis) در بازی Breath of the Wild است، با این تفاوت که روی انواع مختلفی از اجسام و همچنین دشمنان کار می‌کند نه فقط‌ اشیاء فلزی. با این حال، ‌اشیاء و دشمنانی که تحت تأثیر بایند هستند، تنها با حرکت زلدا حرکت می‌کنند و او نمی‌تواند موقعیت آن‌ها را در حین ثابت بودن کنترل کند. این قابلیت احتمالا برای حل برخی از معما‌های بازی و همچنین از بین بردن برخی از دشمنان سرسخت‌تری که ممکن است بازیکنان با آن‌ها برخورد کنند، بسیار مهم خواهد بود. قابلیت Reverse Bond یکی دیگر از توانایی‌هایی است که زلدا می‌تواند در این بازی از آن استفاده کند. این قابلیت این امکان را برای زلدا فراهم می‌کند تا به مکان‌هایی که ظاهرا قبلا غیرقابل دسترس بوده‌اند، برسد. بازی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom قرار است در تاریخ ۲۶ سپتامبر (۵ مهر) برای نینتندو سوییچ منتشر شود.