بازی جدید یاکوزا ماجیما را دزد دریایی می‌کند؛ تریلر معرفی Pirate Yakuza را ببینید

این مجموعه بازی ساخته شده توسط استودیوی Ryu Ga Gotoku در طول چند سال گذشته موفقیت‌های باورنکردنی‌ای داشته است و جدیدترین بازی اصلی آن یعنی Like a Dragon: Infinite Wealth در اوایل سال ۲۰۲۴ عرضه و با تحسین منتقدان روبرو شد. شرکت سگا و استودیوی Ryu Ga Gotoku ظاهرا می‌خواهند با ساخت بازی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii این میراث خوب را ادامه دهند چرا که این بازی جدید با محوریت یکی از محبوب‌ترین و شناخته شده‌ترین شخصیت‌های سری به عنوان پروتاگونیست خواهد بود.

البته طرفداران نسبتا زود از ساخت این بازی مطلع شدند، زیرا استودیوی Ryu Ga Gotoku در ماه ژوئیه به طرفداران در مورد بازی بعدی کنایه‌ای زد و گفت که طرفداران با شنیدن در مورد پروژه‌ی بعدی آن‌ها شگفت‌زده خواهند شد. در حالی که برخی از افشاگری‌های منتشر شده در ماه‌های بعد به بازی‌های آینده این مجموعه اشاره می‌کرد، اعلام شد که در یک رویداد RGG Summit قبل از Tokyo Game Show ۲۰۲۴، بازی بعدی این سری معرفی خواهد شد.

در تریلر معرفی بازی، گورو ماجیما در یک ساحل شنی در جزیره‌ی ریچ (Rich) بیهوش افتاده است. پسر جوانی به نام نوآه (Noah) به او آب می‌دهد و او با تشکر آن را قبول می‌کند. ماجیما فاش می‌کند که حافظه‌اش از بین رفته است و نمی‌داند چگونه به این ساحل آمده و یا حتی نام خودش را نیز نمی‌داند. سپس ماجیما و نوآه توسط گروهی از دزدان دریایی مورد حمله قرار می‌گیرند، اما ماجیما موفق می‌شود از مخمصه بیرون بیاید. سپس او و نوآه با متصدی باری ملاقات می‌کنند که در واقع پدر نوآ است و آن‌ها را از وجود چند یاکوزا مطلع می‌کند که به دفع زباله‌های رادیواکتیو در جزیره‌ی نله (Nele) کمک می‌کنند. ماجیما گروهی را برای خودش گرد هم می‌آورد و به سمت یک ماجراجویی جدید با مضمون دزدان دریایی حرکت می‌کند و به یک شهر در داخل غاری به نام مدلنتیس (Madlantis) می‌رود.

در واقع گورو با نوآ جست‌وجوی سرنخ‌هایی از گذشته فراموش‌شده‌اش را آغاز می‌کند، با این حال، چیزی که در انتظار آن‌هاست، دنیایی است که در آن افراد مختلف برای یافتن یک گنج افسانه ای رقابت می‌کنند. از دیگر مکان‌های بازی می‌توان به جزیره‌ی نیل نیز اشاره کرد. این جزیره به طور قابل توجهی بزرگتر از جزیره ریچ و دارای یک بندر مناسب است و مکان مقدس پالکانا، یک گروه مذهبی قدیمی مستقر در هاوایی، است. هاکو، متعصب‌ترین مذهبیون پالکانا، ساکن این جزیره هستند. شما نیز طبیعتا در نقش گورو دریاها را فتح، جزایر پنهان را کشف و مانند یک دزد دریایی واقعی یاکوزا، غارت زیادی را بدست خواهید آورد. این بازی نیز شبیه به بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name با گیم‌پلی اکشن بزن بزن (Beat ’em up) به جای سبک نقش‌آفرینی نوبتی برخی نسخه‌ها، به ریشه‌های اصلی سری بازگشته است. مانند جوریو در بازی Gaiden، ماجیما نیز دارای دو سبک مختلف مبارزه یعنی Mad Dog و Pirate است. با سبک مد داگ، از سرعت و چابکی استفاده خواهید کرد تا ضربات دقیق و در عین حال قدرتمندی وارد کنید که دشمنانتان را گیج خواهد کرد.

از طرفی با سبک Pirate دشمنان را شامل شمشیرهای کوتاه دوگانه از میان خواهید برد و ابزارهای دزدان دریایی را برای ضربه زدن به کار می‌گیرید. این شخصیت همچنین می‌تواند در انواع فعالیت‌های جانبی مانند مینی‌گیم Crazy Delivery از بازی Infinite Wealth و همچنین کارائوکه شرکت کند. گفتنی است طرفداران برای مدتی خواهان اثری با شخصیت گورو ماجیما بودند، به خصوص پس از اینکه این شخصیت نقش‌آفرینی کمتری در بازی Infinite Wealth داشت. حال این بازی جدید احتمالا بسیاری را خوشحال خواهد کرد.

بازی در قالب سه نسخه‌ی استاندارد، دلوکس و Complete Box عرضه می‌شود. نسخه‌ی استاندارد بازی با قیمت ۶۰ دلار عرضه خواهد شد و تنها شامل یک کپی از بازی است. نسخه‌ی دلوکس با قیمت ۷۵ دلار علاوه‌بر بازی شامل محتویاتی اضافی است که برخی از آن‌ها ظاهری و برخی شخصیت‌های محبوب سری نظیر کازوما کیریو، دایگو دوجیما و غیره را به عنوان افراد کشتی گورو به بازی اضافه می‌کنند. در نهایت نسخه‌ی Complete Box که مشابه‌ی نسخه‌ی کالکتورز دیگر بازی‌ها است، در کنار محتویات نسخه‌ی دلوکس شامل آرت‌بوک، چشم‌بند گورو و محتویات جذاب دیگری است.

بازی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳) برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

