بازی Tales of the Shire: The Lord of the Rings در ۲۵ مارس ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد

Tales of the Shire: A Lord of the Rings، یک شبیه ساز دل‌نشین زندگی در سرزمین میانه، به زودی برای تجربه روی PS5، Xbox Series X/S ،Nintendo Switch و PC در دسترس خواهد بود.

بازی Tales of the Shire: A Lord of the Rings که قرار بود در سال جاری منتشر شود، چندی پیش تا اوایل ۲۰۲۵ به تعویق افتاد و توسعه‌دهنده آن، Weta Workshop در آن زمان تأیید کرده بود که تاریخ انتشار جدید، در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد شد.

حال استودیوی Weta Workshop و ناشر آن، Private Division، اعلام کردند که بازی Tales of the Shire: A The Lord of the Rings در ۲۵ مارس (۳ فروردین) سال آینده میلادی منتشر خواهد شد. تریلر جدیدی برای این عنوان منتشر شده که برخی از فعالیت‌هایی را که به‌عنوان یک هابیت طی زندگی آرام خود در Bywater، دهکده‌ای جذاب در Shire، انجام می‌دهید به نمایش می‌گذارد.

بازی Tales of the Shire: A Lord of the Rings در ۲۵ مارس (۳ فروردین) سال ۲۰۲۵ ، برای PS5، Xbox Series X/S Nintendo Switch و PC در دسترس قرار خواهد گرفت.