۱۰ بازی ویدیویی با پیچش داستانی غیرمنطقی

برخی بازی‌های ویدیویی از حیث پیچش‌های روایی به قدری غیرمنطقی به نظر می‌رسند که باعث نابودی تجربه کلی بازی می‌شوند. در واقع، داستان‌ این بازی‌ها به واسطه لحظات و نقاط عطف‌ روایی مورد بحث قرار می‌گیرند. در این مقاله به بررسی ۱۰ مورد از این بازی‌ها می‌پردازیم.

پایان‌های Mass Effect 3

منبع متن: gamefa