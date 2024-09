بر اساس گزارش‌ها، استودیوی پلاتینیوم گیمز (PlatinumGames) اخیراً مالکیت کامل نام تجاری The Wonderful 101 را از نینتندو دریافت کرده است.

این خبر توسط کاربر Joseki100 در ردیت منتشر شد. وی به سندی اشاره کرد که اوایل این ماه به دفتر ثبت اختراعات و حق علائم تجاری ایالات متحده ارسال شده و در آن، درخواست انتقال مالکیت نام تجاری از نینتندو به پلاتینوم ارائه شده بود.

این سند همچنین حاوی لینکی به اطلاعیه ثبت انتقال مالکیت است که تاریخ انتقال را ۱۹ آگوست (۲۹ مرداد) و تاریخ ثبت نهایی را ۹ سپتامبر (۱۹ شهریور) تایید می‌کند.

از مدت‌ها پیش در مجامع آنلاین شایعاتی وجود داشت که پلاتینیوم گیمز به دلیل انتشار نسخه بازسازی شده The Wonderful 101 در سال ۲۰۲۰، مالکیت این آی‌پی را از نینتندو دریافت کرد. برخی بر این باور بودند که نینتندو در عوض حقوق انحصاری نام Astral Chain را تصاحب کرده است.

اما نایب رئیس وقت پلاتینیوم گیمز، هیدکی کامیا (Hideki Kamiya)، در مصاحبه‌ای با VGC در سال گذشته تایید کرده بود که استودیوی آن‌ها تنها حقوق مربوط به نسخه بازسازی‌شده و اسپین‌آف آن یعنی The Wonderful One: After School Hero را در اختیار داشته است و مالکیت کامل The Wonderful 101 هنوز در دست نینتندو باقی مانده بود.

حال به نظر می‌رسد که این موضوع حل شده و این استودیو به طور کامل مالکیت نام تجاری The Wonderful 101 را در اختیار گرفته است. کامیا در اکتبر ۲۰۲۳ از پلاتینیوم گیمز جدا شد و گفت که این تصمیم را پس از تأملات بسیار و بر اساس باورهای شخصی‌اش گرفته است.