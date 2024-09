به تازگی اعلام شده است که زک اسنایدر، بر روی فیلم و یا سریال جدیدی کار می‌‌کند.

زک اسنایدر پس از انتشار انیمیشن سریالی Twilight of the Gods و دو فیلم از فرنچایز Rebel Moon، در مصاحبه‌‌ای که با کامینگ‌‌سون داشته درباره پروژه جدید خود گفته است:

درحال بررسی ایده‌‌های مختلفی هستم، فکر می‌کنم به زودی خبرهایی از آنها خواهید شنید.

انیمیشن سریالی Twilight of the Gods، که در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ از طریق نتفلیکس منتشر شد، حول‌‌محور اساطیر نورس و وایکینگ‌‌‌ها جریان داشت که کارگردانی آن برعهده جی اولیویا بود. زک اسنایدر با همکاری دبورا اسنایدر و وسلی کالر دنیای انیمیشن Twilight of the Gods را خلق کرد و وظیفه نگارش فیلمنامه آن را نیز برعهده داشت. از صداپیشگان این انیمیشن سریالی نیز می‌‌توان به لورن کوهن، سیلویا هوکس، پیلو اسبک و جیمی کلیتون اشاره کرد.

در حال حاضر اطلاعاتی از پروژه جدید زک اسنایدر منتشر نشده و طرفداران این کارگردان باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: کامینگ‌سون