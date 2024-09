بازیگران جدیدی به فیلم The Woman in Cabin 10 اضافه شدند

ارشیا امیری ۱۳:۰۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

پس از معرفی فیلم The Woman in Cabin 10 توسط نتفلیکس در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی، حالا بازیگران جدیدی به این فیلم اضافه شده‌‌اند. در ماه مه سال ۲۰۲۴ میلادی، نتفلیکس اعلام کرد که حق ساخت فیلمی از رمان The Woman in Cabin 10، نوشته روث ور، را خریداری کرده و وظیفه کارگردانی این اقتباس را به سایمون استون سپرده است، همچنین کیرا نایتلی به عنوان اولین بازیگر به این اقتباس پیوست. سایمون استون کارگردانی دو فیلم تحسین شده The Dig و The Daughter را در کارنامه خود دارد. The Woman in Cabin 10 روایت‌‌گر داستان یک خبرنگار است که ماموریت پوشش داستانی در یک کشتی لوکس که تنها چند کابین دارد به او واگذار شده است. درابتدای سفر همه‌‌چیز آرام به نظر می‌‌رسد، اما طولی نمی‌‌کشد که این سفر آرام با به قتل رسیدن یکی از مسافران به یک کابوس تبدیل می‌‌شود. این خبرنگار هرکاری که می‌‌تواند را برای کشف راز این قتل انجام می‌‌دهد، حتی اگر به معنای به خطر انداختن جان خود باشد. از بازیگران جدیدی که به این اثر پیوسته‌‌اند می‌‌توان به گای پیرس، هانا وادینگهام، دیوید آیالا، گیت ویت، آرت ملک، دانیل اینگز، کایا اسکودلاریو و گوگو امبتا-را اشاره کرد. درحال حاضر اطلاعات بیشتری از فیلم The Woman in Cabin 10 منتشر نشده و طرفداران باید مدت زمان بیشتری صبر کنند. منبع: کامینگ‌سون

Guy Pearce, Kaya Scodelario, Keira Knightley, The Woman in Cabin 10

