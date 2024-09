سریال The Penguin به ۵.۳ میلیون بیننده رسید

سریال The Penguin اسپین آفی بود از فیلم The Batman مت ریوز که روی شبکه‌ی HBO و با بازی کالین فارل و کریستین میلوتی منتشر شد.

این سریال از تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۹ شهریور) تاکنون به ۵.۳ میلیون بیننده‌ی آمریکایی در تمامی پلتفورم‌های مختلف دست پیدا کرده است. این عدد با ترکیب پخش‌های مستمر شبکه HBO و بازدیدهای سرویس‌های استریمینگ به دست می‌آید. موفقیت باورنکردنی The Penguin از آمار بازدید فصل آخر سریال Succession نیز تحسین‌برانگیزتر است. Succession توانست تا برای آغاز فصل آخر خود به ۴.۹ میلیون بیننده دست پیدا کند. آغاز فصل دوم سریال The White Lotus توانسته بود، پیش از این، به ۴.۱ میلیون بیننده دست یابد. البته The Penguin هنوز نتوانسته به آغاز سریال True Detective: Night Country و آمار بیننده‌های آن، ۵.۷ میلیون بیننده، دست پیدا کند.

در کنار موفقیت‌های متعدد، سری اسپین آف The Batman توانست رکورد جدیدی را از آن خود کند. همین سریال بود که رکورد بزرگ‌ترین آغاز ۴ روزه‌ی مخاطبین برای یک سریال جدید از شبکه‌ی استریمینگ Max، به صورت بین‌المللی، ثبت نماید. این رکورد پیش از این متعلق به سریال The Last of Us در ماه ژانویه ۲۰۲۳ بود.

منبع: Variety