بازی Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered در شبکه پلی استیشن مشاهده شد

به تازگی بازی Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered در شبکه پلی استیشن (PSN) ظاهر شده است.

طبق توضیحات منتشر شده، این بازی شامل ریمستر عناوین Legacy of Kain: Soul Reaver و Legacy of Kain: Soul Reaver 2 خواهد بود. البته ظاهراً صفحه این بازی اکنون حذف شده است. شایان ذکر است که پیش از این در رویداد SDCC 2024 به این ریمستر اشاره شده بود‌. همچنین این احتمال وجود دارد که در رویداد بعدی State of Play که بامداد چهارشنبه برگزار خواهد شد، شاهد معرفی این کالکشن باشیم.

Blood Omen: Legacy of Kain به عنوان اولین نسخه این مجموعه که توسط استودیوی Silicon Knights توسعه یافته است، در سال ۱۹۹۶ منتشر شد. بازی Legacy of Kain: Soul Reaver که توسط استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) ساخته شده و Amy Hennig وظیفه کارگردانی آن را برعهده داشته است، در سال ۱۹۹۹ منتشر شد و دنباله آن تحت عنوان Legacy of Kain: Soul Reaver 2 در سال ۲۰۰۱ عرضه گردید. بازی Legacy of Kain: Defiance که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، آخرین نسخه این سری محسوب می‌شود.

استودیوی کریستال داینامیکس در سال ۲۰۲۲ یک نظرسنجی پیرامون احیای فرنچایز Legacy of Kain ارائه کرد و طرفداران علاقه بالای خود را به این موضوع نشان دادند.