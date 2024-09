فیلم Paddington in Peru از دو فیلم ورنر هرتزوگ الهام گرفته است

امیررضا نوذرپور ۲۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

دوگال ویلسون، کارگردان فیلم Paddington in Peru، گفته است که از دو فیلم ورنر هرتزوگ الهام گرفته است. دوگال ویلسون در مصاحبه‌ای گفت که از دو فیلم Aguirre, the Wrath of God و Fitzcarraldo به کارگردانی ورنر هرتزوگ، برای ساخت این فیلم الهام گرفته است. او گفت: پرو دارای تنوع شگفت‌انگیزی از مناظر طبیعی خاص است، مخصوصا رشته‌کوه آند و بقایای مرموز اینکاها. اگر فیلم Aguirre, the Wrath of God را دیده باشید، ما به مناطق مشابه با آن سفر کردیم که اهالی آن به شدت رفتاری دوستانه داشتند. البته که آن‌ها موتورهای کوچک و تلفن‌های همراه دارند، اما همچنان مردم مناطق روستایی آند لباس‌های سنتی به تن می‌کنند. من سعی کردم تا بخشی از فرهنگ پرو را نشان دهم؛ همچنین یک افسانه‌ی پرویی اساس کل داستان این فیلم را تشکیل می‌دهد. در فیلم Paddington in Peru، پدینگتون برای ملاقات با عمه‌اش لوسی، به پرو می‌رود که هم اکنون در خانه خرس های بازنشسته ساکن است. این فیلم توسط دوگال ویلسون کارگردانی می‌شود و بن ویشاو صداپیشه‌ی شخصیت پدینگتون است. فیلم Paddington in Peru در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۸ دی ۱۴۰۳) اکران خواهد شد. منبع: Comingsoon

منبع متن: gamefa