Horizon Zero Dawn Remastered رونمایی شد

Guerrilla Games و Nixxes امروز در رویداد State of Play پلی استیشن، نسخه Remastered بازی Horizon Zero Dawn را رونمایی کردند. این ریمستر، جلوه‌های بصری و عملکرد ارتقا یافته‌ای را برای پلتفرم‌های PS5 و PC (از طریق Epic Games و Steam) به همراه خواهد داشت. بازیکنان خبر‌هایی در مورد انتشار ریمستر Horizon Zero Dawn شنیده […]