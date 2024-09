Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered رونمایی شد + تاریخ عرضه

همانطور که انتظار می‌رفت، سرانجام در مراسم State of Play به صورت رسمی از کالکشن Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered رونمایی شد. طبق اعلام استودیوهای Crystal Dynamics و Aspyr Media، این کالکشن که شامل نسخه ریمستر شده بازی‌های Legacy of Kain: Soul Reaver و Legacy of Kain: Soul Reaver 2 است، […]