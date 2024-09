بازی Ghost of Yotei رونمایی شد

استودیوی ساکر پانچ سرانجام در جریان مراسم State of Play پلی استیشن، از بازی جدید خود تحت نام Ghost of Yotei رونمایی کرد. این عنوان که در دنیای Ghost of Tsushima روایت می‌شود، پلیر را در نقش کاراکتری جدید قرار می‌دهد و به Yotei می‌برد. این عنوان پلیر را در نقش یک کاراکتر جدید به […]