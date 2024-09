تماشا کنید: گیمپلی جدید بازی Dragon Age: The Veilguard منتشر شد

بازی Dragon Age: The Veilguard از استودیوی بایوور (BioWare)، در رویداد امشب State of Play با گیمپلی جدید و مفصلی حضور پیدا کرد که نبرد با یک باس‌فایت جدید به نام Corius the Icetalon را نشان می‌دهد. در تریلر، شخصیت اصلی را در کنار همراهانش می‌بینیم که به جنگ باس‌فایت عظیم‌الجثه بازی می‌روند. در گیمپلی، […]