تماشا کنید: از بازی اکشن و ماجراجویی Hell is Us رونمایی شد + عرضه در سال ۲۰۲۵

استودیوی Nacon در جریان آخرین مراسم State of Play سونی از بازی اکشن و ماجراجویی جدید خود با نام Hell is Us رونمایی کرد. در ادامه تریلر بازی Hell is Us را مشاهده می‌کنید: Hell is Us یک بازی اکشن و ماجراجویی سوم شخص است که ترکیبی از مبارزه و اکتشاف در یک دنیای نیمه […]