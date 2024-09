داوید دیگز به فصل پنجم سریال The Boys پیوست

داوید دیگز یکی از بازیگران جدیدی است که قرار است در فصل پنجم سریال The Boys هنرنمایی کند.

ستاره سریال Snowpiercer یعنی داوید دیگز که سابقه هنرنمایی در فیلم سینمایی Hamilton را نیز در کارنامه هنری خودش دارد، به جمع بازیگران فصل پنجم سریال «پسران» اضافه شده است. با این حال، هنوز نقشی که این بازیگر در این فصل بازی خواهد کرد، مشخص نشده است.

داوید دیگز به یکی از بازیگران برجسته و سرشناس در هالیوود در سال‌های اخیر تبدیل شده و توانسته در پروژه‌های برجسته و بزرگی هنرنمایی کند. او در فیلم The Little Mermaid، انیمیشن Soul و همچنین انیمیشن سینمایی Trolls Band Together هنرنمایی کرده است.

داوید دیگز به خاطر هنرنمایی خودش در فیلم سینمایی «همیلتون» توانست جایزه گرمی و تونی را کسب کند. او همچنین جایزه ٰIndependent Spirit را به خاطر هنرنمایی‌اش در فیلم Blindspotting به دست آورد. تولید فصل پنجم سریال «پسران» در جریان است ولی سرویس آنلاین آمازون پرایم هنوز تاریخ دقیقی را برای پخش آن مشخص نکرده است.

