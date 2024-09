ماتیاس خونارتس نقش شخصیت شرور فیلم Supergirl: Woman of Tomorrow را بازی می‌کند

سازندگان فیلم Supergirl: Woman of Tomorrow ماتیاس خونارتس را برای ایفای نقش شخصیت شرور به خدمت گرفتند. تولید و توسعه فیلم سینمایی Supergirl: Woman of Tomorrow سرعت بیشتری به خودش گرفته و به تازگی نیز بازیگر جدیدی به جمع بازیگران این فیلم اضافه شد. ماتیاس خونارتس که سابقه نقش‌آفرینی در فیلم کمیک بوکی The Old […]