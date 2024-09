اولین تریلر فیلم Cellar Door منتشر شد

به تازگی اولین پوستر و تریلر فیلم Cellar Door منتشر شده است.

Cellar Door روایت‌‌گر داستان زوجی است که تصمیم می‌‌گیرند برای شروعی دوباره، از شهر پورتلند به حومه ایالت اورگن نقل مکان کنند. زمانی که یک فرد غریبه خانه خود را به آنها هدیه می‌‌دهد، این زوج نمی‌‌توانند این اتفاق را باور کنند. اما این فرد غریبه برای واگذاری خانه تنها یک شرط دارد، در انبار هرگز نباید باز شود. در ادامه اولین تریلر از فیلم Celler Door را می‌‌توانید تماشا کنید.

علاوه‌‌‌بر تریلر، اولین پوستر از این فیلم نیز منتشر شده است.

وظیفه کارگردانی Celler Door برعهده وان استاین بوده که کارگردانی آثاری مانند Terminal و Every Breath You Take را در کارنامه خود دارد. از بازیگران فیلم نیز می‌‌توان به جوردانا بروستر، لارنس فیشبرن، اسکات اسپیدمن و کریس کانر اشاره کرد.

Celler Door برای اکران در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۱ آبان ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: اسکرین‌رنت