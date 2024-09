به تازگی اعلام شده است که فیلم Silver Bullet به سرویس استریم Peacock اضافه خواهد شد.

فیلم Silver Bullet اقتباسی از رمان Cycle of the Werewolf، نوشته استیون کینگ محسوب می‌‌شود که در سال ۱۹۸۵ اکران شد. این فیلم تنها اقتباس گرگینه‌‌ای از آثار استیون کینگ به شمار می‌‌رود. کارگردانی Silver Bullet برعهده دن آتیاس بوده است، او بااینکه تنها یک اثر سینمایی در کارنامه خود دارد، وظیفه کارگردانی تعدادی از مهم‌‌ترین اپیزودهای سریال‌‌هایی مانند The Sopranos، The Wire و حتی The Boys را برعهده داشته است.

داستان Silver Bullet در شهر کوچک تاکرز میل روایت می‌‌شود. تاکرز میل شهر بسیار آرامی است، البته تا زمانی که چند قتل وحشیانه اتفاق می‌‌افتند. مردم شهر فکر می‌‌کنند قاتلی دیوانه پشت این قتل‌ها است، اما تنها یک نوجوان و برادر کوچک‌‌تر او از حقیقت این ماجرا اطلاع دارند، البته کسی حرف آنها را باور نمی‌‌کند که یک گرگینه این اتفاق را رقم زده است. از بازیگران فیلم نیز می‌‌توان به گری بیوسی، کوری هایم، اورت مک‌گیل و مگان فالوز اشاره کرد.

فیلم Silver Bullet در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳) از طریق سرویس Peacock منتشر خواهد شد.

منبع: کولایدر