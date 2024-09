تاریخ پخش فیلم جدید دنیل کریگ مشخص شد

تاریخ پخش فیلم Queer، محصول استودیوی A24، مشخص شد. داستان فیلم Queer درباره‌ی مردی به اسم ویلیام لی است که داستان زندگی‌اش در شهر مکزیکو سیتی، در میان دانشجویان مهاجر را بازگو می‌کند. فیلم Queer توسط لوکا گوادانینو کارگردانی شده که قبلا فیلم Call Me By Your Name را نیز کارگردانی کرده است. از بازیگران […]