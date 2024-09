بازی Ghost of Tsushima بیش از ۱۳ میلیون نسخه فروخته است

پلی استیشن و استودیوی ساکر پانچ (Sucker Punch) جدیدترین آمار فروش بازی اکشن ماجراجویی جهان باز Ghost of Tsushima را اعلام کردند‌.

بر این اساس، تاکنون فروش این بازی از مرز ۱۳ میلیون نسخه عبور کرده است. این در حالی است که فروش Ghost of Tsushima در جولای سال ۲۰۲۲ حدود ۹.۷ میلیون نسخه اعلام شده بود.

نسخه PC بازی Ghost of Tsushima در بهار امسال منتشر شد و توانست بزرگترین عرضه یک بازی تک‌نفره سونی در استیم را رقم بزند. همچنین این اثر در ماه می، صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌های آمریکا را از آن خود کرد.

بازی Ghost of Tsushima هم‌اکنون بر روی پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی در دسترس است. در رویداد اخیر State of Play نیز از دنباله این اثر تحت عنوان Ghost of Yotei رونمایی شد و قرار است در سال ۲۰۲۵ منتشر شود.