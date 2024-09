آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از It Ends with Us تا From

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم His Three Daughters، فیلم It Ends with Us و همچنین فصل سوم سریال From بپردازیم.

بلیک لایولی از جمله بازیگران توانا و بااستعداد به شمار می‌رود که سابقه هنرنمایی در نقش‌ها و فیلم‌های مختلفی را در کارنامه هنری خودش دارد و یکی از جدیدترین آثار وی نیز فیلم It Ends with Us نام دارد که یک فیلم عاشقانه و دلنشین به شمار می‌رود، فیلمی که در گیشه توانست به فروش بسیار خوبی دست پیدا کند و در ادامه مطلب بیشتر از آن خواهیم گفت.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» قرار است به معرفی فیلم His Three Daughters بپردازیم، فیلمی در ژانر درام که با هنرنمایی سه بازیگر زن برجسته و بااستعداد در نقش‌های اصلی است. در پایان نیز به سراغ معرفی فصل سوم سریال From می‌رویم، سریالی که با دو فصل قبلی خودش توانسته توجه مخاطبان زیادی را به خودش جلب کند.

فیلم It Ends with Us

