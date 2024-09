تمام تریلرها و اخبار State of Play [سپتامبر ۲۰۲۴]

State of Play جدید سونی به‌تازگی برگزار شد و تریلرهای متعددی طی این رویداد به نمایش گذاشته شدند. در این مطلب قصد داریم تمامی عناوین رونمایی شده در مراسم را گردآوری کنیم.

Astro Bot DLC

سونی State of Play را با عنوان دوست‌داشتنی جدیدش، یعنی Astro Bot، شروع کرد. این بازی که چند هفته پیش عرضه شده بود و ستایش منتقدین و مخاطبان را به دنبال داشت، در پاییز پیش‌رو DLC رایگان دریافت می‌کند. در تریلر جدید این عنوان، ۵ مرحله اسپیدران و ۱۰ شخصیت جدید نمایش داده می‌شوند. آقای نیکولاس دوسِت (Niolas Doucet)، کارگردان بازی Astro Bot و رئیس استودیوی Team Asobi، پس از نمایش تریلر، از بازیکنان بابت حمایت‌شان تشکر کرد و گفت که این استودیو چندین سوپرایز برای بازیکنان Astro Bot در نظر دارد.

The Midnight Walk

بازی The Midnight Walk یک عنوان واقعیت مجازی است که در State of Play معرفی شد. این عنوان در جهان فانتزی تاریک روایت می‌شود، بازیکنان کنترلر The Burnt One را برعهده دارند و به همراه یک شخصیت همراه که Potboy نام دارد، وارد جهانی ترسناک می‌شوند. بازیکنان باید از Potboy در برابر هیولاها محافظت کنند و تا جایی که در توان دارند زنده بمانند. بازی The Midnight Walk در تاریخی نامعلوم برای رایانه‌های شخصی و PSVR 2 عرضه خواهد شد.

Hell is Us

جو ترسناک State of Play با معرفی بازی Hell is Us ادامه پیدا کرد. این عنوان اکشن ماجراجویی سوم شخص توسط Nacon، سازنده بازی The Sinking City و RoboCop: Rogue City، منتشر خواهد شد و در کشوری درگیر جنگ داخلی روایت می‌شود. بر اثر این جنگ، کشور تقسیم شده و با فاجعه عجیبی دست و پنجه نرم می‌کند، این فاجعه باعث پدیدار شدن موجوداتی مرموز شده که با سلاح‌های عادی کشته نمی‌شوند. بازی Hell is Us در سال ۲۰۲۵ برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و PC عرضه خواهد شد.

Metro Awakening VR

بازی جدید Metro، سری برگرفته شده از کتاب‌های دیمیتری گلوخوفسکی، باری دیگر بازیکنان را به جهان زیرزمینی مسکو می‌برد. Metro Awakening VR در سال ۲۰۲۸ روایت خواهد شد و بازیکنان کنترل Serdar را برعهده دارد؛ یک پزشک که برای برای نجات زندگی همسرش به دنبال یک دارو است. این بازی در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۷ آبان ۱۴۰۳) برای PSVR 2، Meta Quest و Steam VR منتشر خواهد شد.

ArcheAge Chronicles

از آخرین باری که در دنیای ArcheAge قدم گذاشته بودیم مدت زیادی می‌گذرد. فرنچایز مذکور یکی از نقش‌آفرینی‌های آنلاین و نمادین صنعت بازی به شمار می‌رود که در طول سال‌ها فراز و نشیب زیادی داشته و تغییرات قابل توجه‌ای به خود دیده است. با این حال، به‌نظر می‌رسد سفر سری بازی‌های ArcheAge هنوز به پایان نرسیده. در جدیدترین مراسم State of Play، برای اولین بار نگاهی به ArcheAge Chronicles داشتیم؛ نقش‌آفرینی کاملاً تازه‌ای که طرفداران را به ۵۰ سال پس از وقایع بازی اصلی می‌برد.

این بازی در سال ۲۰۲۵ برای پلی استیشن ۵ عرضه می‌شود.

Palworld

بازی جنجالی و محبوب Palworld که اوایل سال جاری میلادی برای کنسول‌های ایکس باکس و رایانه‌های شخصی منتشر شده بود، بالاخره به پلی استیشن ۵ آمد. این بازی توانسته بود رکورد تعداد بازیکنان همزمان بسیاری از بازی‌های محبوب استیم را بشکند و طور کلی ۲۵ میلیون بازیکن جذب کند. Palworld از هنگام عرضه تاکنون با جنجال‌های بسیاری مواجه شده بود و به تازگی نیز شرکت نینتندو از سازندگان شکایت کرده است. این شکایت باعث شده که بازی در ژاپن برای پلی استیشن ۵ در دسترس قرار نگیرد. Palworld پس از پایان State of Play برای پلی استیشن ۵ منتشر شد.

Lunar Remastered Collection

