اشاره رئیس سابق سونی به انتقادات Ghost of Yotei: چیزی که دوست ندارید را خریداری نکنید

پس از سال‌ها امید و انتظار، بالاخره از Ghost of Yotei طی مراسم State of Play سونی رونمایی شد. با این حال، معرفی بازی واکنش‌های ضد و نقیض طرفداران را در پی داشت. به‌نظر می‌رسد بازیگر کاراکتر اصلی Ghost of Yotei نگرانی طرفداران را برانگیخته است. شان لیدن (Shawn Layden)، رئیس سابق پلی استیشن، به […]