طی این مقاله به نقد و بررسی بازی Enotria: The last Song، عنوان سولزلایک مستقل استودیوی Jyamma Games خواهیم پرداخت.

ژانر سولزلایک طی چندین سال اخیر و روند صعودی محبوبیت آن در صنعت گیمینگ، سازندگان مختلفی را به ورود به این ژانر مشتاق کرده است که هر کدام سعی دارند با ساخت آثار مختلف پیچش‌های خاص خودشان را به اصول و اساس ژانر تعمیم دهند. عنوان Enotria: The last Song نیز یکی دیگر از این دست آثاری است که ایده‌های جالبی را به ژانر سولزلایک معرفی می‌کند و شخصا از همان ابتدای معرفی آن مشتاق تجربه‌اش بودم.

با این وجود در حالی که این عنوان خصوصیاتی دارد که می‌تواند تا حدی آن را از دیگر آثار ژانر متمایز کند اما لزوما نمی‌توان گفت در پیاده‌سازی تمامی این ایده‌ها موفق عمل کرده است.

گرفتار در نمایشی بی‌پایان

